顧客集體食物中毒 中興新村臭豆腐名店公布賠償辦法

2019-05-27 23:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中興新村網路臭豆腐名店，爆發顧客消費後上吐下瀉、發燒等情況，上週五縣衛生局公布是沙門氏桿菌引起的集體食物中毒，該店家今天公布賠償辦法，除產品退費外，並負擔醫療費用和補儅撫慰金，有網友肯定店家有具體做法，但也有網友對店家要求提供臉書當日拍照等人、物證方式不以為然。

中興新村這家網路臭豆腐名店，上月27、28日前來消費的顧客，陸續出現上吐下瀉、腹痛、發燒等症狀，有人在臉書PO文探詢後，相同症狀者相繼發聲，南投縣衛生局見情況嚴重，展開調查，也讓有同樣症狀的民眾登記，共有189人登記，其中有多人住院。

當日食品全數售完，因此僅能採店家、顧客等相關人員檢體，及店內外飲水的水源，並調閱住院病患的醫院病歷資料。

由於情況複雜，且無留存當日食品可供檢驗，衛生局在各種檢驗報告出爐後，請專家學者進行判讀，最後把矛頭指向沙門氏桿菌引起的食物中毒，結果並上週五傍晚公布，並移請地檢署偵辦。

該店業者上週五晚間即在臉書粉絲團聲明，表示願意賠償，今天也以一只退貨聲明，說明賠償方式、受理時間和聯絡電話。

店家在聲明中對食品事件造成社會大眾、政府主管機關和員工的不安與困擾，致上萬分歉意。業者也表示，該店出售的臭豆腐、豆花和紅茶3項商品接受退費，退費機制分依消費金額全額退費、持醫療收據證明賠償醫療費用，以及撫慰金600元（住院依實際情形酌增）等3種。

店業也聲明，消費者須提出人證、物證或其他證明，例如購買證明、醫療紀錄、當日臉書拍照或監視錄影證明，另也可自行舉證。

網友對店家的賠償聲明，有肯定和支持的，要業者繼續加油；但也有不少認為賠償金額不能店家「說了算」，因生病而無法上班被扣薪水的，也應一併賠償，且撫慰金600元也太少了。還有網友對在臉書拍照打卡當人物證一事不以為然，因為老人家沒有拍照打卡PO臉書習慣。

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