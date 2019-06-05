32F美胸女星悔婚挨告 高院判需返還2枚戒指、免賠

2019-06-05 20:17

〔記者楊國文／台北報導〕有32F美胸的女藝人李依璇，2010年和洪姓台商論及婚嫁，還隨他遠赴中南美洲，卻在舉辦完婚宴、及赴美度蜜月完後悔婚，被洪男求償321萬多元及2枚戒指，李依璇則反控洪男的父母歧視她藝人身分，認定其私生活不檢點，加上她要求婚後不與公婆住，竟遭洪男辱罵三字經，飽受精神虐待才決定不嫁；高等法院認定兩人均有過失，判洪男不得向李女求償，但她應返還2枚婚戒或等額價金5萬5000元。可上訴。

今上午11時高院宣判時，李女、洪男均未到庭聆判，無法得知其對判決看法。

李依璇藝名「白白」今年36歲，進演藝圈前曾擔任皮膚科護士，國立台北護理學院畢業後，2006年曾擔任平面model、展場show girl工作，2007年曾獲選台灣機車皇后第2名，因皮膚白皙、有傲人的32F美胸，在演藝圈有「美白教主」、「性感小護士」等封號，並在2008至2009年間擔任綜藝節目《王牌大賤諜》助理主持人，2010年加入經紀公司，與「鄉民女神」美女主播楊伊湄當師姊妹。

洪男主張，李依璇和他在2013年5月、6月分別舉行訂婚、結婚典禮，她卻在同年11月到美國度完蜜月後，不僅拒絕辦理結婚登記，還和他人交往，讓他傷心欲絕，因此向李女求償飯店結婚宴客、喜糖等婚禮花費共321萬9306元，並要求返還2枚各價值2萬7500元的婚戒。

李依璇辯稱，交往後，她為了洪男放棄演藝事業，還隨他到中南美洲工作，並同居在巴拿馬的員工宿舍，但洪男的父母卻對她藝人的身分有私生活不檢點的刻板印象，對她態度極不友善，洪男也不斷用不雅文字言語辱罵她，遇到不順心的事便摔東西洩憤。李認為，長期受洪男一家人精神虐待，因不想讓父母擔心，選擇隱忍。

李女說，訂完婚後，洪男原先答應她不用與公婆同住，事後卻變掛，婚宴後赴美參展時竟多次情緒失控，對她辱罵三字經，她只能報警處理。李女還指控，2013年8月間，她又隨著共男到美國邁阿密參展，洪男卻又歇斯底里上百次，造成她精神上極大恐懼，導致罹患憂鬱症，因此同年11月間返台的飛機上，她便向洪男表明要解除婚約，洪未挽留，兩人在同年12月已合意解除婚約，依民法規定洪有可歸責事由，無權要求她返還婚約贈與物或賠償。

台北地院認為，依李女2015年2月還曾傳訊給洪男等內容，可以認定李女所稱雙方在2013年合意解除婚約說詞不可採，但李女指控遭洪男多次粗口辱罵，而指控被精神虐待應屬可信，因此雙方對此婚約破局均有過失責任，且歸責程度相當，任一方均不得向對方求償，因此駁回洪男求償321萬餘元部份，但李女應返還價值5萬5000元的2枚戒指。

洪男不服，上訴高等法院。高等法院認為，民法第977條規定「婚約解除時，無過失的一方，得向有過失的他方，請求賠償其損害」。依李女提出的臉書對話等事證，李女指稱在舉行訂婚典禮和結婚典禮前、後，因洪男父母長期對她不友善，及洪男經常口爆粗口對她人身攻擊，而造成她感受到精神上的虐待，應屬可信，另外，李女所稱雙方在2013年合意解除婚約說詞不可採，綜合認定雙方對無法完成結婚登記一事，均有過失，且可歸責的責任相當，均不得向對方求償，因此洪男求償321萬餘元部份，李女免賠，不過，李女應返還2枚戒指，或等額價金5萬5000元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法