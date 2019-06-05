北市昆明派出所 驚傳男子持刀刺腹自殘

2019-06-05 18:07

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午4點57分接獲報案，指稱萬華分局昆明街派出所內，有一名年約60多歲的男子，以水果刀朝腹部自殘。救護人員趕到現場，發現傷者腹部有2處穿刺傷，傷者意識清楚，目前由員警陪同就醫。

據了解，傷者並不是派出所員警，警方目前正在釐清事件發生過程，以及傷者的身分與自殘動機。

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