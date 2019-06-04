尋找年輕的自己 失智婦西門町屢迷途

2019-06-04 14:49

〔記者王冠仁／台北報導〕85歲李姓老婦日前獨自跑到西門町商圈徘徊，員警到現場，老婦告訴警方她住漢中街。員警帶她前往該處，卻發現老婦持有的鑰匙無法開門，員警發現老婦身上有張寫有姓名與連絡電話的紙條，經連繫上她兒子後，才查出老婦年輕時曾住在該處，她雖有失智症但卻仍記得年輕時的住處，每次迷途都跑來尋找年輕的自己。

萬華分局武昌街派出所日前接獲民眾報案，民眾聲稱有一名老婦人在西門町商圈內一家連鎖服飾店外徘徊許久，武昌街派出所警員蘇敬智及林子惠立刻前往。老婦面對員警詢問語焉不詳，只說自己想去漢中街一處民宅，還說該處就是她家；員警以為老婦迷途無力返家，立刻熱心帶她前往。

老婦與員警抵達該處後，老婦開心地說這邊就是她與孩子、老公一起居住的地方。不過，員警卻發現老婦身上的鑰匙無法打開大門，詢問附近住戶卻沒人認識老婦；員警眼尖發現老婦拿鑰匙時身上還有一張紙條，打開一看，發現紙條上寫有老婦個資，還有聯繫她兒子的電話。

員警這才發現老婦身分，也立刻打電話給她兒子；她兒子告訴警方，母親年輕時住在西門町，近幾年因失智症狀越來越嚴重才將母親接去同住，不過母親非常想念西門町，在家時常提起西門町的事物並表示想回去看看。想不到母親疑似趁家人不注意時獨自搭車到西門町才走丟。

警方呼籲，民眾家中如有高齡長者或患有身心障礙之親屬，可向失蹤老人協尋中心申請愛心手鍊，或前往附近警局申請自願捺印指紋建檔，或是為長輩添購配戴個人衛星定位器，可幫助第一時間盡快尋回失智長輩。

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