兩檢前後遭彈劾！一案不懲戒 陳隆翔案還在審理...

2019-06-04 11:34

〔記者吳政峰／台北報導〕監委認定檢察官詹騏瑋辦案有瑕疵，發動彈劾，但職務法庭3日以詹未違反偵查實務，判不付懲戒，事實上，近日也有一名檢察官陳隆翔被監委認定「認事用法」有重大違失而提起彈劾，彈劾內容引發司法體系質疑，連法務部長蔡清祥與檢察總長江惠民也加入戰局，因此，陳隆翔是否能跟詹騏瑋一樣獲不付懲戒，值得觀察。

陳隆翔前於彰化地檢署任內，因偵辦曲棍球協會涉侵占公款案而於5月14日遭監察院彈劾，惟因彈劾理由涉及檢察官偵查案件之法律見解判斷，引起司法界一片譁然，審、檢、辯、學並均強力反彈，認為監察權已侵犯司法權的核心領域。

目前彈劾案已送到職務法庭，發動彈劾的監委高涌誠、蔡崇義也聲明本案接受公評，不再回應，靜待職務法庭審理，讓職務法庭有不受壓力的乾淨審判空間，因此，最後職務法庭會採納彈劾文的事實而懲戒，或像詹騏瑋案一樣重新認定事實判不付懲戒，就要看合議庭最終如何認定。

蔡清祥除了以「監察權應受到限制」、「不容監察院以彈劾的方式介入處理」等語呼籲監委謹守權力分立精神，日前出席「安居緝毒專案」有功人員及團體頒獎典禮，還特地上前向到場領獎的陳隆翔握手致意，用行動支持與鼓勵，定調力挺。

法務部表示，就陳隆翔案，蔡清祥第一時間就公開對外表達監察權與檢察權應互相尊重，對於維護檢察權獨立及支持及捍衛檢察官依法行事的態度也是堅定不移，此次當面肯定及慰勉陳隆翔，代表蔡清祥以具體行動展現對於基層檢察官的愛護及關心，法務部也矢志為維護檢察官獨立的辦案環境而繼續努力。

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