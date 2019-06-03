半夜潛入少女香閨 太大聲被父母發現報警

2019-06-03 19:24

［記者楊政郡／台中報導］18歲劉男半夜進入13歲女網友香閨，發生性行為，上午房內發出聲音被少女父母發現而報案，一審法官依姦淫未滿14歲少女罪判3年2月，二審法官審酌少女欺騙劉男她14歲，但少女稚氣未脫，折衷依姦淫滿14歲未滿16歲少女的法條，改輕判10月，此案可上訴。

台中高分院判決書指出，劉男在臉書認識「阿臻」（化名），去年「阿臻」傳送住處地址給劉，劉則半夜2時許潛入她的香閨，2人在屋內合意發生性行為，整夜沒睡到上午9時許，少女父母發現房內傳出男子聲音，才發現2人偷吃「禁果」，少女父母報案處理。

此案一審法官發現「阿臻」才13歲，依姦淫少女罪判處3年2月，劉男上訴，台中高分院合議庭調查，劉男在去年1月14日深夜2時許，依「阿臻」傳來地址，及「阿臻」協助潛入她的香閨，兩人發生性關係。

劉男坦承兩人發生性關係，辯稱他不知對方真實年齡，雙方於臉書私訊時，「阿臻」說自己16、17歲，他認為應有16歲以上。

「阿臻」證稱，性交過程中她有推劉男一下，但法官認為案發地點在「阿臻」自家住處房間，且當時她的家人均在家中，如果「阿臻」不願意，大可立即呼叫，向家人求援，應屬合意行為較合理。

但被告辯稱「阿臻」在臉書上說自己16、17歲，「阿臻」說她確實在臉書上對劉男說過自己滿14歲，也未告知自己就讀學校，以此要求劉男以姦淫少女（未滿14歲）的法條，判處3年以上，太過苛責。但少女稚氣未脫，也不像已滿16歲少女，折衷依姦淫滿14歲未滿16歲之罪，並審酌雙方尚未和解，判處劉男10月徒刑。

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