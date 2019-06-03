保母、男友虐童致死 還傳Line分享凌虐經驗

2019-06-03 07:38

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市杜姓無照保母不滿男童時常哭鬧，涉嫌與高姓男友聯手凌虐，摑掌、毆打、罰站樣樣來，高男甚至多次硬塞香菸到他嘴巴，男童終因頭部受重創死亡，案經高雄高分院審結宣判，依傷害致死罪判處高徒刑11年10月，杜女仍維持2年6月徒刑。

據了解，2015年9月間，36歲杜女受許姓女子委託，幫忙照顧她1歲的兒子，每週照顧5天，每月2萬3千元。後來，杜女因許童經常哭鬧，常愛丟扔東西，又不時吐水、吵鬧，還會欺負她的兒子，憤而強迫許童罰站。

杜女並向高姓男友抱怨，高男竟稱要揍、罰跪，還在許童嘴巴塞布、綁住雙手，當高男獨自照顧許童，也會毆打他，故意不讓他睡覺。

更誇張的是，兩人還會分享施虐照片，杜女曾傳訊息說「剛修理完」、「持續跪地中」、「他快被我打死了」等，並為免虐童事情曝光，還說「他腳那紅紅的很明顯，看可不可以把他弄散」，高男也曾回傳說「我在想今天怎麼玩他」。

同年9月19日，許童在高男的辦公室遭虐全身癱軟，陷入昏迷送醫，搶救了6天仍回天乏術，檢警認定男童遭打耳光，導致頭部腦傷、嚴重出血致死，全案可上訴。

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