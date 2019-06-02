毒蟲拒檢闖紅燈惹禍 猛警破窗掛彩忍痛逮人

2019-06-02 17:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局北屯派出所員警，今天下午四點多巡邏途中發現一輛March廠牌自小客行跡可疑攔查時，對方不但拒撿還加速狂奔逃竄，警方立即沿後追趕並通報線上警網支援。

雙方一路沿崇德路追逐到北區健行路口時，March為逃避查緝直接加速闖紅燈，瞬間撞上一輛綠燈直行的紅色自小客並波及一輛機車才停下，此時員警也趕到立即以手肘強勢破窗，儘管手肘因此掛彩仍奮勇將男毒蟲自車內揪出，當街制伏逮捕，並在車內起出毒品，相關案情正由警方釐清中。

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