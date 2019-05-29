闖紅燈露餡 男子持毒咖啡包被逮正著

2019-05-29 15:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市羅姓男子昨深夜騎機車在富國路上搶快闖紅燈，花蓮警分局自強派出所員警見狀攔下盤查，見他眼神飄忽，說話時還把手放在口袋內，刻意隱藏口袋內物品，員警進一步追查，果然發現男子攜帶11包俗稱「彩虹惡魔」的毒咖啡包趴趴走，全案偵訊後今天依違反毒品危害防制條例送辦。

花蓮警分局指出，25歲羅姓男子昨晚間10點多，獨自騎乘1部重機車在花蓮市富國路附近閒晃，正好碰上自強派出所執行巡邏勤務員警，2名員警見男子形跡可疑，甚至到了路口還搶快闖紅燈，於是尾隨攔下盤查。羅男接受員警盤查時，露出緊張神情，在與員警對話時還不時把左手放在口袋內。

警方依據辦案經驗懷疑他藏有違禁品，要求進一步調查，果然在1個黑色袋子內取出11包，其彩虹外觀包裝上印有小惡魔、小美人魚及芒果圖案，沒有任何與咖啡相關成分標示的咖啡包，羅男本來還想狡辯，但警方早就掌握這是近年在許多夜店、年輕吸毒圈流行的彩虹惡魔毒咖啡包，初步檢驗發現這些咖啡包都有三級毒品成分。

羅男向警方供稱，是因為好奇而花錢買了毒咖啡包紓解壓力，由於查獲的數量多達95.05公克，警方不排除他避重就輕，將持續追查這批彩虹毒咖啡包的流向。花蓮警分局呼籲，市面上販售毒品，近來常以仿隨身咖啡包魚目混珠，企圖躲避查緝，但內混合多種傷害人體的K他命及安非他命成分，呼籲切勿輕易嘗試。

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