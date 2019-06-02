相信「魔鬼藏在細節中」新竹縣政府消防局做這件事

2019-06-02 10:54

［記者黃美珠／竹縣報導］進入6月隨時都可能有颱風，進而帶入各類複合型的災害，新竹縣政府消防局有鑑於近年國內地震曾多次造成重大災害及人命傷亡，新竹縣也飽受境內多處斷層帶的威脅，特別利用本週週休假期進行該局特種搜救隊的特搜訓練，除了側重面對殘破、倒塌建物該如何在黃金時間即時探知受困者位置，對於各種破壞器材的使用和保養更是仔細再三訓練，以免「魔鬼藏在細節中」，力求關鍵時刻一定要有關鍵性的正面突破，守護鄉親生命財產不能有憾。

這次的特種搜救隊訓練，其實是該局特搜隊每半年1次的複訓，因為他們不能容許特搜人員學成後就用「以逸代勞」的心態，錯以為「守株待兔」就會成功，把突然降臨的災難擺平。

這次的訓練由小隊長馬明義帶領該局教官團執行，總共有40名消防員、和15名義消特搜人員參與練習。

訓練的項目有：在倒塌的建物內外迅速架設好或橫向、或直向、或是斜面支撐的支撐架，以避免倒塌的建物持續崩塌造成更多人員受困、受害。至於配套的好幫手～油壓支撐器，特搜人員則必須反覆複習其操作和保養，以備不時之需。

同樣的，硝岩機、鑽孔機、原鋸切割機等，專門用於牆壁壁面破壞的器材，特搜人員也必須演練如何操作和保養，以求迅速在發現受困者後能有精良的工具，搶在黃金時間內完成救援。

至於在災變現場中最受大家關注的生命搜索雷達，因總是牽動著外界緊繃的神經，所以特別要精於其操作，才能有效把握分秒搶救受困者。

另外夏季颱風、暴雨常在新竹縣造成民眾受困溪流，因此這次的複訓中，特搜隊員們更是反覆加強練習新式拋繩槍的操作技巧，追求一旦災害真的來臨、特搜隊出動時能有如虎添翼的效益。

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