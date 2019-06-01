全台超商首例！被認定違建 竹縣7-11旗艦店被檢察官聲請沒收

2019-06-01 17:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道口的7-11統一超商，被新竹縣政府認定為違建，經裁罰限期拆除，地主仍不處理，新竹地檢署依違反區域計畫法提起公訴，並建請院方宣告沒收，再由檢方執行拆除，新竹檢方表示，這是全台第一間被檢察官聲請沒收的小七。

檢方調查，李天在為坐落新竹縣新豐鄉濱海段第232號地號土地所有人，明知土地使用地類別為一般農業區農牧用地，除經依法申請核准用途或領有合法建照建物外，依法僅能供農牧業使用。

李男竟基於違反區域計畫法犯意，未向新竹縣政府申請許可，即於2017年在土地上建築建物及水泥鋪面，作為鳳鼻順豐休息站及7-11便利商店使用，經新竹縣政府發現後，於2017年9月依違反區域計畫法處分書，裁處6萬元罰鍰，並限期於2017年11月前拆除建築物及水泥鋪面，以恢復原編定使用或向主管機關申請合法變更使用。

李男未依限完成指定改正事項，經新竹縣政府派員前往複查，將全案函請檢方偵辦。

檢方依違反區域計畫法規定起訴李男，扣案建物及水泥鋪面（違規面積共計554.55 平方公尺），則建請院方宣告沒收。檢方認為，若法院對本案輕判，且對其建物及水泥鋪面不予沒收，非但不能導正民眾對於農地非農業使用的違法亂象，且誤導民眾輕忽刑罰規定，認為有利可圖，紛紛起而效尤。

再者，行政機關若不執行拆除違建，無異間接鼓勵民眾在農地上違法興建工廠、餐廳、便利商店及豪華別墅等建物，進而有害農業土地完整性，更有害於整體農業政策及經濟發展與規劃，讓違法民眾有利可圖，無疑鼓勵守法民眾違法，將農地作為炒作及買賣標的。

檢方指出，「統一企業股份有限公司環境政策」第一條規定，本公司因應愛地球、資源永續國際趨勢、秉持自然環境保護及企業永續經營的理念，特訂定「環境政策 」，將環境管理列入公司的營運重點，以善盡企業社會責任。第二條、環境政策：（一）遵守法規：遵守政府、國際環保法令及利害關係者關切事項，制定公司各項環保規定，各級主管尤應以身作則，並善盡督導之責，確保符合法規…。

檢方認為，本案7-11便利商店在鄉間所謂「旗艦店」是承租違法開設在農地上並建築違章的豪華建物，破壞自然環境，有違統一企業的環境政策，且檢方去年11月發函統一企業，請其善盡監督及管理責任，然而至本案起訴為止，統一企業並未善盡監督責任，任由旗下的7-11便利商店繼續在農牧用地上破壞環境，此舉顯與統一企業官網上對外宣稱的環境政策有違。檢方認為此舉相對於國內其他知名便利商店而言，更顯諷刺。

檢方強調，農地一旦被水泥化破壞及無法復原或難以復原，且台灣農業人口老化及農業人口流失、糧食安全存量等問題，已經危及國家農業安全問題，假若法院對於本案違法標的物又不沒收，放任其持續存在，那台灣農業及農地無疑是進入一個萬劫不復的地步。爾後台灣後代子孫都吃進口食品，現存的青山綠水將永不復在。

故檢方建請地院依法宣告沒收扣押物，由地檢署執行科對建物及水泥鋪面執行沒收命令，確實執行拆除違建，以端正視聽，讓司法取信於民。

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