「帶妳去洗澡」 男帶露宿街頭婦去旅館結果…

2019-06-01 16:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕有情緒障礙的已婚婦人離家出走流浪公園，指控何姓男子以帶她到旅館洗澡休息為由，二度對她性侵得逞，何男則稱是對方脫光色誘她，懷疑被仙人跳，新北地檢署調查認為，婦人第一次遭性侵後，一週後竟二度跟何男到旅館，不符常情，加上無其他證據證明何男有性侵，予以不起訴處分。

婦人指控，去年6月底她跟老公吵架離家出走住在公園一週，何男示好稱，「不要睡公園，我可以帶妳去旅館洗澡休息」，卻趁她服用安眠藥後，把她撲倒在床，硬上性侵；去年7月初，她又離家出走到公園流浪，何男再度說願幫她出旅館住宿費，她頭腦不清楚，搞不清楚誰是好人、誰是壞人，才跟何男去旅館，未料何男又不顧她反抗強制性交。

何男到案後供稱，第一次到旅館時，婦人說想先睡一下，要做再來做，兩人同床而眠時，有碰觸到對方身體，因婦人脫光睡覺，兩人便自然而然發生性行為，事後婦人與老公卻跟他討賠償金；一週後，婦人說媽媽要來沒地方住，一直叫他幫忙付旅館錢，他拗不過付了2天住宿費，進房後，婦人先就去洗澡，還要他：「趕快做，不然等一下媽媽來難看」，強調未違反婦人意願，也不知婦人有情緒障礙問題。

檢方調查，婦人雖有情緒障礙症，但對智能並無影響，指控去年6月服用安眠藥後遭性侵，因當時未報警無法驗尿進行檢驗，無法得知婦人當時究竟有無服用藥物，加上婦人自承，未告訴何男有身心障礙手冊，且控訴二度遭性侵後，婦人報警驗傷，但身體其他部位均無反抗性侵的外傷，婦人老公又前後供詞不一，無法憑婦人單一指述認定何男犯行，認定何男罪嫌不足不起訴。

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