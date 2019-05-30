男扮闊佬土豪買妹全鐘 帶去摩鐵下藥迷昏性侵

2019-05-30 15:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕58歲張姓男子，以「扮土豪、裝闊佬」方式，將年輕貌美的按摩妹「花花」買全鐘，佯稱要帶對方去「盲人按摩」；結果，他將對方帶到汽車旅館後，雖真的找來盲人按摩，卻趁機下藥迷昏對方，再將盲人師傅支開，性侵對方得逞。案經警方據報將他逮捕，全案依法移送辦。

警方調查，張嫌是在1月份間，梳著油頭穿西裝，全身穿金戴鑽的，到北市中山區某按摩店內消費，因張男一副大土豪模樣，讓人不注意也很難，他挑中面貌姣好的22歲的按摩妹「花花」，隨後表示：「我買妳全鐘，帶妳去找盲人按摩」，藉機將對方誆出帶到汽車旅館。

警方表示，「花花」到汽車旅館先喝了飲料，隨後張嫌果真找了1名盲人婆婆到旅館幫她按摩，「花花」警戒心鬆懈下來，不料旋即陷入昏迷。結果張嫌便支開盲人師傅，對花花性侵得逞。事後還假好心的送對方搭計程車返家。

由於，「花花」回家昏睡整整一天，隔天驚覺有異跑到醫院驗傷，才知自己可能遭到下藥性侵，立即報警。警方獲報後採集血液化驗，發現她血液中有治療精神疾病的藥物反應，藥品具有嗜睡的副作用。

警方根據線索鎖定張嫌涉案，日昨將張男拘提到案，但警訊中張男否認下藥性侵，辯稱雙方是合意發生關係。

警方深入追查張嫌的「黑歷史」，發現張嫌曾在2013年間，也對兩名按摩妹下手行騙，先假借買全鐘邀約對方，還說要贈送價值不斐的名表當紀念，並帶去找盲人按摩舒壓，最後又改聲稱「陪我去跟朋友吃飯」，要打扮的好看一點，要對方先到髮廊做頭髮。

隨後，張嫌又佯稱「我去挑手錶送妳」，但又說「我身上現金不夠」，向1名按摩妹借了6萬元事後藉故離開失聯，另名按摩妹則遭詐5萬元，讓店家一度將男子照片張貼在店外當「黑名單」。

雖然張嫌矢口否認涉案，北市警中山分局訊後仍依妨害性自主罪嫌移送法辦。

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