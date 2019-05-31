ABC帶傳播妹回家過夜 隔天挨告餵毒性侵

2019-05-31 12:11

〔記者黃捷／台北報導〕華裔美國人勞倫斯去年到夜店狂歡，結束後帶傳播妹回家，卻被指控強涉嫌餵食大麻巧克力並性侵。檢警獲報介入調查，傳播妹驗尿檢出大麻反應，但全身沒有新傷痕，也未採集到勞男的DNA，台北地檢署今僅依毒品罪起訴勞男，性侵部分處分不起訴。

傳播妹提告指出，勞男去年8月找她一起去台北市信義區夜店，狂歡過後她跟著勞男回家休息，凌晨抵達勞男租屋處，勞男拿出巧克力請她吃，她吃一口覺得味道怪，馬上吐出來，勞男見狀竟撿起來強塞進她嘴裡，她擔心遭到不測，只好吞下。

傳播妹說，吃下巧克力後她感覺有點昏沉，懷疑遭下毒，隔天早上6點起來，赫見自己全身赤裸在床上，勞男躺在一旁，直覺遭到性侵，趕緊穿衣服逃跑，一出門就見到巡邏員警經過，當場向警方求救。

員警入勞男屋內查看，果然起獲大麻巧克力，隨即將他帶回警局，但勞男對於傳播妹指控全盤否認，辯稱沒有性侵、沒有餵毒，大麻巧克力也不是他的，他只有躺在傳播妹旁邊睡覺，不知道她為什麼裸體。

傳播妹事後驗尿驗傷，尿液中果然呈大麻陽性反應，但離奇的是，傳播妹全身沒有受傷，下體也沒有新傷痕，更採集不到勞男的DNA；勞男驗尿則沒有毒品反應。

由於性侵情節只有傳播妹單一指述，沒有其他證據證明兩人發生性關係，加重強制性交罪部分檢察官處分不起訴；但因傳播妹當天傳訊息友人：「他為什麼要餵我吃這個」，檢察官認為傳播妹可能在違反意願情況下遭餵毒，遂依欺瞞施用毒品、持有毒品罪起訴勞男。

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