LGBT團體：中國同性婚姻合法化 至少等10年

2019-05-31 00:14

〔中央社〕中國LGBT權益倡議人士今天表示，同性婚姻要在當地合法化，至少得等10年，目前的優先議題仍是推動反歧視法規、減少社會對非異性戀者的恐懼、提升民眾意識和禁止強制性轉變。

台灣本月成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，24日開放登記的第一天，就有超過360對同性伴侶至各地戶政機關辦理結婚登記。但中國於29日表示，中國大陸實行的是「一男一女結為夫妻的婚姻制度」，意即不承認同性婚姻。

非政府組織「同性戀親友會」（PFLAG China）創辦人兼執行主任胡志軍告訴路透社，中國政府的立場不令人驚訝，他個人並不期待中國能在未來10年將同性婚姻合法化。

「目前中國的社會接受度仍相對低；缺乏廣大的支持基礎，同性婚姻短期內不可能立法通過。」

中國法律並未明文禁止同性間的親密關係，且社會對LGBT議題的意識已提升，但政府至今仍未對強制性轉變療法下達禁令，且同性戀直到2001年以前都被列為精神疾病。

國際特赦組織（Amnesty International）中國研究員盧利安（Doriane Lau）表示，LGBT社群在中國缺乏權利保障。

「性行為和性別認同歧視未獲法律明文禁止」，且「性轉變治療仍很常見。許多心理學和精神病學教科書仍將LGBT定義為可被『治療』的疾病。」

盧利安指出，儘管中國國內LGBT團體嘗試提升社會意識，也與政府進行相關合作，他們的活動空間近期卻遭限縮，包括有數場大型LGBT活動遭取消。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲副主任羅伯森（Phil Robertson）表示，基於政治理由，北京當局不希望被視為以台灣為師。

「儘管中國容忍同性關係，但它肯定不會致力提升LGBT權益，且令人遺憾，在對抗LGBT族群平日遭遇的經濟和社會歧視方面，作為極其有限。」

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