酒駕撞死兩年輕人 陳瑞盈被判7年

2019-05-30 12:26

［記者楊政郡／台中報導］有多次酒駕前科被吊銷駕照的檳榔攤業者陳瑞盈，今年2月再度酒駕撞死兩年輕人，台中地院上午判7年徒刑，死者彭男父親哽咽表示，台灣的法律一再縱容酒駕肇事者，他喝完酒「想回家」卻讓其他無辜者不能回家！真是諷刺，死者鄭女母親（來自菲律賓新娘），以英語表示她相當難過，無法言語，對判決不滿意。

據了解，經營檳榔攤的陳瑞盈（49歲），2018年3月酒駕拒測被吊銷駕照，同年11月再度無照酒駕被取締（判刑3月），陳男毫無警惕，今年2月1日晚間在南投縣中寮農舍內飲用紅酒，酒後開休旅車返回台中，行駛約33公里距離，2日凌晨1時許，經大里國光路2段時，已進入市區道路，卻也失去安全控制能力，逆向行駛近1公里，全程超速（每小時85至95公里）、蛇行、闖紅燈。

陳男先撞上彭姓男騎士（21歲）、鄭姓女騎士（25歲），兩部機車被撞成一堆廢鐵。陳男又撞上一輛計程車，碎片噴到周姓騎士機車，再連撞路邊停放的4輛汽車才停下來，彭、鄭2人慘死，被送醫到院前已死亡。

彭父激動表示，酒駕者只想到自己方便，當法官問他，喝了酒為何還要開車？他回答「想回家」，這個行為卻讓其他無辜者「回不了家」，實在很諷刺，被告雖有口頭道歉，但與事無補，對判決很不滿意，他相信檢察官會再上訴。

鄭女母親則哭哭啼啼，以英語表示她無法言語，她非常愛她的女兒，她很難過，鄭母不斷拭淚，而鄭女的男友、胞妹都出庭聽判。鄭女男友說，事後夢到鄭女，夢中沒談到車禍，而是要他戒菸、戒酒，要他幫忙照顧母親及妹妹，鄭女非常孝順。

被告坦承犯行，闖下大禍之際，說自己吃了安眠藥，不記得為何逆向，酒測值高達0.81mg/L，檢察官求處最高刑度10年有期徒刑，法官判處7年，車子未宣告沒收。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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