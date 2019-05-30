員警西門町開槍擊斃拒捕男 無罪定讞

2019-05-30 11:07

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華警分局警備隊員警張景義，6年前在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，開槍擊中黎男致死，台北地檢署3度偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴張景義；一、二審都判張景義無罪，認定張的用槍時機符合警械使用條例，當時確實有開槍的急迫性，且張已盡注意義務，沒有過失；最高法院今駁回檢方上訴，全案無罪定讞。

判決指出，2013年8月13日，黎男在新北市中和區拒絕盤查，開車撞倒警用機車後逃逸拒捕，警方一路追捕至西門町，當時正在附近處理民眾路倒事件的萬華分局張景義獲報加入圍捕，朝黎男的車輪連開2槍，1發子彈意外穿過擋風玻璃擊中黎男腹腔，黎男送醫不治。

黎男家屬控告張員涉業務過失致死，北檢曾2度處分不起訴，但都被高檢署發回，北檢第3度偵查後，認定張員沒有開槍的急迫性，有過失責任，將他起訴。

法院認定，黎男是毀損公物的準現行犯，黎男駕車在人行道上疾駛，撞開阻車石才暫時停下，嚴重危害民眾生命，張拔槍喝令黎男下車，黎不下車也不熄火，仍保持可隨時加速移動的狀態，張員站在車子右前方，見車輛還在移動，隨時可能加速危及路人，情況急迫刻不容緩而開槍嚇阻，當下已無更適合的替代警械，確有急迫需要，屬合理使用警用配槍。

彈道也顯示，張員開2槍，第1發擊中副駕駛座前方的右前輪，車輛仍繼續移動，第2發從接近副駕駛座前輪上方的右前擋風玻璃貫入，擊中黎男右腹部，法院認為張顯已盡力減低子彈對黎男與行人可能的危害，符合比例原則；且第2發位置靠近副駕駛座後照鏡，當時車輛突然移動、張員閃身，開槍過程發生在一瞬間，認定張並非未注意避免傷及要害，一審判處無罪。二審仍判張景義無罪。

檢方上訴三審，最高法院認為檢方提出2件與本案無關的案例做為上訴理由，且速審法規定一、二審皆判無罪者不得上訴，檢方上訴理由不足且不合法，因此駁回上訴確定。

民事方面，張景義一審期間已道義給付死者家屬80萬元「幫助對方年幼的小孩」，家屬另提國家賠償，向台北市警局求償244萬元，北院去年10月認定是因黎拒捕，張才會開槍，符合警械使用條例的規定，無過失，也未延誤送醫，判家屬敗訴。

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