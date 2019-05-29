遠傳、台哥大4G頻譜與7億元之爭 最高法院發回更審

2019-05-29 17:04

〔記者張文川／台北報導〕台灣大哥大、遠傳電信之間為了4G頻譜爭議，對簿公堂，遠傳控告台哥大求償10億餘元，高等法院去年1月判決台哥大應賠償遠傳7億6577萬餘元；案經上訴，最高法院今將全案發回高院更審，全案重新來過。

判決指出，2013年至2014年期間，遠傳與台哥大第一波4G頻譜競標時，由於政府在頻譜尚未清空時，就標出4G頻譜，導致遠傳及台哥大，各自標到對方正在使用的2G頻譜。

雙方為了盡早布建4G，協議提前向國家通訊傳播委員會（NCC）繳回2G頻段，但對於繳回時限有認知差距，遠傳先繳回，台哥大卻未繳回，引發遠傳不滿，2015年向法院聲請假處分，並提起民事訴訟，請求台哥大履行契約，並求償延遲給付、商譽損失等共10億1500萬餘元。

台北地院一審判台哥大應向NCC繳回原本使用中的2G頻段頻率，且不得再使用該頻率，且在向NCC申請繳回獲得核准之前，也不得以任何方式使用該頻段頻率，但駁回遠傳的金錢求償。

高院二審雖仍判遠傳勝訴，但廢棄台哥大應繳回且不得使用頻譜的一審判決，改判台哥大應以金錢賠償遠傳7億6577萬餘元。

雙方都上訴三審，遠傳主張應依公平交易法判賠更高金額，台哥大則是主張自身並沒有延遲給付。

最高法院認為，高院依契約給付遲延的計算，時間點有錯誤，造成賠償金額計算有問題，高院以雙方約定的2016年2月29日為繳回期限，台哥大未履行契約，須付給付遲延的賠償，但最高院認為雙方並未約定「共同繳回」；且遠傳主張應以公平交易法來計算賠償金額，但二審並未說明不採納此主張的理由，判決理由不備，因此將全案廢棄發回高院更審。

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