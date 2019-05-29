機車未媳火臨停購物卻暴衝傷人 莾男判拘役又判賠

2019-05-29 13:02

〔記者楊國文／台北報導〕蔡姓男子前年傍晚騎機車到新北市黃昏市場臨停買水煎包，卻未熄火，被控機車突然暴衝撞倒前方的鄭姓早餐店女老闆，車輪並將她的左腳輾壓過去受傷，她批評蔡未將機車熄火有重大過失，並稱事發後罹患憂鬱症致連續17天驚嚇哭泣，對蔡求償57萬元，但蔡指稱因離合器故障以致機車暴衝，連他自己也彈飛出去，主張鄭女求償過高；高等法院今判蔡應賠償8萬1719元確定。

刑責方面，蔡被控傷害罪犯行，新北地院認定蔡的傷害犯行事證明確，已判他拘役15天定讞，得易科罰金15000元。

50多歲的鄭姓早餐店女老闆指稱，前年4月26日下午5時30分，她在新北市某黃昏市場馬路上行走，突然被原本停在水煎包店前的機車向前疾駛將她撞倒，左腳還被車輪輾壓受傷，也造成左、右小腿、左膝摖、挫傷，因為此事故，讓她受傷5個月無法工作，並因為罹患憂鬱症導致連續17天驚嚇哭泣，身心疲憊受創，打官司主張蔡有重大過失，要求蔡賠償精神慰撫金40萬元、無法工作損失17萬5千元、醫藥費、看病交通費等共57萬6707元。

蔡辯稱，他停車準備買水煎包，原本應沒有狀況，不料離合器故障，突然爆衝，才會撞倒鄭女，當時連他被被彈飛出去，而鄭女隔天到醫院檢查結果並未傷到骨頭，只是皮膚紅腫，且不久就出國旅行，並無因受傷5個月而無法工作情形，其求償金額過高。

高等法院認定，蔡停機車時卻未熄火，而且不小心將機車把手油門勾觸到水煎包攤位，導致機車往前暴衝，將鄭女撞倒受傷，蔡有過失責任，審酌鄭女的傷勢，蔡應賠償精神撫金5萬元為適當，另外蔡須賠償鄭女1.5個月的無法工作損失，以最低基本工資20008元計算為30012元，加上醫療等費用，共應賠償8萬1719元確定。

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