國內首起吞毒球走私案害2死 主嫌殺人罪不起訴

2019-05-29 11:45

〔記者黃捷／台北報導〕毒販林輝宏1993年涉嫌以免費旅遊泰國為餌，招攬6名男子吞食海洛因毒球方式，從泰國走私毒品入台，是國內首起吞毒球走私案，後有2人因毒球在體內破裂，毒發身亡。林男事後遭控走私運毒及殺人罪，但他逃亡已久，運毒部分逾通緝時效，台北地院判免訴，殺人罪部分則因家屬聲請死亡宣告獲准，台北地檢署認定林已死亡，今處分不起訴。

檢方調查，林輝宏與共犯魯德海1993年間找來張姓、吳姓、楊姓、呂姓、裴姓、劉姓男子，以吞海洛因毒球走私為條件，招待6人免費遊泰國，若成功將毒品運回台灣，可再另賺10萬元。

林輝宏先至泰國買毒，並分裝成每顆5公克的毒球，魯德海則協助代辦6男的出境手續。6男抵達泰國後與林碰頭，10月7日先讓呂、劉、裴3人各吞下40多顆毒球後，隔天搭機返台，成功走私毒品。

同月11日林輝宏再將毒球交給張、吳、楊，張吞20餘顆，吳吞30餘顆，楊則吞12顆，但吳男吞下不久毒球就破裂，當場毒發身亡。張、楊隔日搭機返台，2人也因毒球破裂，在飛機上身體不適。

2人抵台後在機場分手，楊男自覺撐不住，立刻請友人載他到醫院急診，陸續排出11顆毒球，撿回一命，張男最後則中毒死亡。

檢警獲報後，循線逮獲主嫌林輝宏、魯德海及倖存的另4名運毒者，北檢依懲治走私條例、肅清煙毒條例起訴6人，吳、張則因死亡獲不起訴；法院最後依販毒、過失致死罪判魯無期徒刑，4名運毒者則分別遭判4至10年不等徒刑，林則因逃亡遭北院通緝。

林輝宏涉毒品罪部分，今年4月已逾追訴時效，北院判決免訴，至於被告涉嫌殺人罪部分，因林逃亡後至今音訊全無，其家屬聲請死亡宣告獲准，法律上認定林已死亡，北檢今只能將他處分不起訴。

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