為何中市毒品圈 流傳「買毒賣毒，就怕阿盧」的順口溜？

2019-05-28 23:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局今年3月5日至19日，執行警政署「安居緝毒專案」，共查獲藥頭180人，包含未成年9人，其中，檢察官聲押109人，聲押率約64％，法院准押80人，准押率73％，績效獲得行政院評核「機關組」六都第一名，在個人績優部分，亦有第一分局警員盧威志等員警獲獎，盧員在專案期間，共查獲11人吸食或持有販賣毒品，並破獲一處藏匿於社區的毒品分裝處，引發中市毒品圈的震撼恐慌，為此流傳一句順口溜，「買毒賣毒，就怕阿盧」，可見盧員緝毒盛名遠播。

台中市警局執行上述專案，具體做法是，各分局與派出所，與社區大樓管理委員會、保全、熱心治安的居民互動，建立信任關係，請他們把社區內疑似涉毒人口迅速通報給警方，警方立即偵查，偵辦有結果，也會把成效轉報給社區居民，讓社區居民安心，社區管委會與保全也都有參與感及成就感。

在上述執行專案期間，中市警方共查獲位於大樓或社區的143處販毒據點，逮捕涉嫌製造運輸或販毒的藥頭180人，包含未成年9人，檢察官聲押109人，法院准押80人，行政院核定，中市警局專案緝毒績效為六都之冠。

個人績優部分，亦有第一分局偵查員殷顯森、刑事警察大隊偵三隊偵查佐劉東岳、第一分局民權派出所警員盧威志得獎，最特殊的是盧威志，他在短短15天，巡邏時查獲3人吸毒或持有毒品，其中1人還酒駕，另於社區內查獲7人涉毒，以及1人在社區內分裝毒品，台中毒品圈為此流傳「買毒賣毒，就怕阿盧」的順口溜。

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