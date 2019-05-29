為了10公克K他命 3男趁買毒交易時將藥頭砍得半死

2019-05-29 11:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市劉姓男子去年12月30日與友人許姓、王姓男子帶著2把西瓜刀，與陳姓藥頭碰面，他們假意要向對方購買10公克K他命，等K他命到手後，拔刀就砍，將陳姓藥頭砍得半死，桃園地檢署今天偵結，已依殺人未遂案件將劉男等3人提起公訴。

去年12月30日上午，劉男（19歲）用假名透過通訊軟體跟陳姓藥頭詢問K他命價格，劉男認為陳姓藥頭態度很差，就聯絡許姓男（19歲）、王男（20歲）要「黑吃黑」，先去五金行買了2把西瓜刀，再開車前往大園區一所國小旁赴約。

檢方調查，當時陳姓藥頭坐在車上駕駛座等待，一旁副駕駛座上有陳姓藥頭的友人范男正在睡覺，劉男與許男分別拿1把西瓜刀，趨近與陳姓藥頭打招呼，等陳姓藥頭交出10公克K他命後，劉男2人轉身要走，卻被陳姓藥頭拉住，劉男2人就拿出西瓜刀朝陳姓藥頭猛砍。

范男被打鬥聲與呼救聲吵醒後，趕忙從副駕駛座逃出，陳姓藥頭也趕忙從駕駛座爬向副駕駛座逃出車外，與范男一起衝向附近的民宅求助，劉男等人見狀，不敢再追殺，趕忙駕車逃逸後，再將10公克的K他命平分吸食。

陳姓藥頭滿身是傷，包括左前臂切割傷20公分、屈肌與其肌腱全斷裂、尺動脈斷裂、尺神經斷裂等，被送往林口長庚醫院急救，幸運保住一命。

警方循線查獲劉男等3人送辦，檢方說，3人坦承犯案，罪證明確，已因殺人、強盜等罪嫌，將他們提起公訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法