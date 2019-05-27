逆子燒死6至親上訴最高院 家屬斥：律師檢討被害人

2019-05-27 22:53

〔記者張文川／台北報導〕桃園市逆子翁仁賢4年前除夕夜趁全家圍爐吃年夜飯時縱火燒家，燒死父母等人造成6死4傷慘劇，歷審都認定判處死刑，高院更一審今年1月仍判死刑，最高法院昨開庭進行「生死辯」，法扶義務辯護律師反問死者家屬「過程中是否協助或矯正（翁）？為何他會變這樣？」家屬痛批她是在檢討被害人。

53歲翁仁賢是家中么子，4位哥哥與2位姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10人正在圍爐，翁仁賢預先以寶特瓶分裝20公升汽油，先在三合院潑灑汽油，再回屋內朝餐桌、家人潑油點火，全家瞬間燒成火海，翁的8旬老父母、姪兒、姪媳與外籍看護皆葬身火窟，姪女送醫不治，四哥翁仁平等5名親友嚴重燒灼傷。翁男逃離現場，5天後才被捕。

翁仁賢本身放棄上訴，昨生死辯他也具狀表明拒絕到庭，最高法院上週再次向他確認，他仍不願到庭，主辦法官謝靜恆當庭諭知，雖然被告聽審是憲法保障的權利，但法律並未排除被告「拒絕聽審」的自由，三審也沒規定被告一定要到庭，經一再確認翁都無意到庭，因此昨未提訊翁仁賢，由法扶義務辯護律師鄭嘉欣為他辯護。死者家屬則有翁的大哥翁仁焜、四哥翁仁平、姪兒等人到庭。

鄭嘉欣主張，更一審未調查、鑑定翁仁賢的「就審能力」，且原審法官對本案有成見、偏頗，在準備程序時就顯露對此案的預斷，科刑時也未調查辯方聲請的調查、鑑定事項，僅憑先前的鑑定報告，以及法官當庭的觀察和訊問內容，就量處死刑，牴觸公政公約的「公平審判」要求。

審判長問，翁仁賢預謀縱火燒死6名至親，是否為「最嚴重的犯行」？將他判處死刑是否適當？鄭並未明確回答，仍重複指稱原審有諸多瑕疵，且歷審判決都沒有盤點翁的家庭背景、成長過程中的挫折，為什麼翁會變成現在這樣？如何形成犯案動機？為何造成他扭曲的性格？卻要讓他一人承擔責任，她質疑「家人在過程中是否曾提供協助或矯正？」，到庭的家屬不滿律師在檢討被害人。

蒞庭最高檢檢察官蔡瑞宗指出，翁仁賢故意放火燒死親生父母與至親等6人，悲劇令人心痛，「如果這不是情節最重大的犯罪，什麼才是最嚴重的犯行？」鑑定認為翁的教化可能性低，難以施以教化，確實有必要永久與世隔絕，建請法官維持死刑。

翁的大哥翁仁焜表示，案發已近4年，每次開庭都是傷害，請法官維持原判並盡快執行；四哥翁仁平說，翁仁賢以自我為中心，以為全世界應繞著他走，毫無反省心態，應以死刑教訓；翁的姪子說，辯護律師空言指責鑑定的證據不足，還檢討被害人沒好好照顧、供養犯罪者，法院應該保護善良百姓，並警惕效尤，應維持死刑並盡速執行。

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