萬安演習他跑給警察追 桃警原地留置這位通緝犯免收民防法罰單

2019-05-27 20:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區46歲曾姓男子，不清楚今日下午北部地區實施「軍民聯合防空─萬安42號」演習，管制人車及緊急疏散避難，竟大搖大擺在馬路「趴趴走」。勸導警員眼尖認出他涉毒品、竊盜案由桃園地方法院發布通緝中，礙於演習執行人車管制，先將他留置現場，待演習勤務結束，即刻呼叫警網到場支援逮人。

楊梅警分局楊梅派出所警員蔡鋒霈，今日下午1時30分於萬安演習警報響起執行人車管制時，街上無人無車，赫見曾男在楊梅區校前路22巷口獨自行走，蔡員要他趕快找地方疏散避難，否則將依據民防法，開罰3至15萬元。

未料，蔡員快步上前，大喊趕快找地方疏散時，曾男不理會，還跑給警員追，還好蔡員平時有練長跑，跑了20幾公尺就追上及攔下曾男，並認出曾男就是5月初剛由桃園地方法院發布毒品、竊盜通緝中。

蔡員為確保萬安演習勤務圓滿落幕，先不動聲色將曾男留置現場，並在旁警戒防範他再亂走動，直到下午2時演習警報解除時，立即呼叫無線電，尋求線上員警到場支援逮捕，訊後解送法院歸案。

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