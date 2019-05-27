嫁荷蘭男又外遇德國男 丈夫小王互槓鬧上法院

2019-05-27 17:34

〔記者黃捷／台北報導〕荷蘭籍男子艾米爾（音譯）曾與台灣籍王姓女子結婚，婚姻期間王女另與北市信義區某德式餐廳老闆、德國籍男子史蒂芬（音譯）交好，兩人不僅出雙入對，還共同出國旅遊。艾男發現被戴綠帽，去年撞見史男，氣得當街質問對方，還嗆罵雜種、懦夫，雙方因此鬧上法院。

艾男控告史男妨害家庭，北檢依證據不足不起訴，他另提民事求償54萬7千元，台北地院判他勝訴，但賠償金酌減為15萬元；史男則反告艾男公然侮辱、恐嚇，北檢日前處分不起訴；艾男另與王女打離婚官司，北院去年也已判准。

艾男提告指出，他與王女2012年結婚育有一子，後因相處不睦，在北院打離婚官司，兩人婚姻存續期間，史男竟與王女交往，不僅被拍到在大庭廣眾下擁吻、牽手、撫摸、接送、共赴越南及菲律賓旅遊等，週末還固定同居過夜，互動超越一般朋友。

艾男說，史男與王女約會時，完全不避諱小孩在場，連小孩都說史男「是媽媽新男友」，王女外遇一事被社區住戶及小孩同學家長們知道，令他顏面盡失，精神痛苦不堪。

史男否認介入婚姻，辯稱與王女只是朋友關係，因王女承租他家中一間房做為工作室，才會經常進出他家；他身為外國人，與異性友人親吻臉頰，是基於禮貌、尊重異性的行為，同居或交往是艾男單方面認定。

刑事妨害婚姻部分，因沒有雙方發生性關係的證據，北檢依罪證不足處分不起訴；民事部分，北院認為王女在大安區另有房屋，沒必要再承租工作室，兩人親密舉動逾越社會通念所能容忍的男女分際，足以破壞婚姻完滿，判賠15萬元。

另外，艾男去年3月間在大安區遇到史男，當街罵史「FUKING BASTARD（雜種）」、「SCHLAPP SCHWANZ（懦夫）」、「YOU CAN FUCK MY WIFE（你可以上我老婆）」、「YOU WILL SEE IN THE COURT（上法院走著瞧）」，史男自認名譽受損且受威脅，反告艾男公然侮辱及恐嚇。

北檢認為，艾男當下因質疑史男與其妻有染，盛怒之下才有情緒性言語，難認主觀上有貶損名譽犯意，另「告上法院」並非「不法加害」於他人人身安全，與恐嚇罪構成要件不符，處分不起訴。

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