人妻打掃赫見親子鑑定報告 老公坦承和小三嘿咻播種

2019-05-24 13:42

〔記者黃捷／台北報導〕吳姓人妻與魏姓丈夫原本感情融洽，去年6月間整理家中雜物時，無意間發現一份親子鑑定報告，被鑑定的小孩不是自己的，父親姓名卻是魏男，當場崩潰質問丈夫。魏男見無法隱瞞，只好坦承外遇，吳女遂對丈夫及楊姓小三提告妨害婚姻，台北地檢署昨將2人起訴。

檢方調查，魏男與楊女是同事，兩人因工作上時有交流，雙方又互看順眼，漸漸培養出感情；楊女雖然知道魏男已婚，但仍無法控制自己，與魏男開始了這段地下情，2人並在2016年9月某日，在台北市某旅館房間內發生性關係。

幾個月後楊女發現自己懷孕，小孩並於2017年6月間產下，往前回推10個月，差不多就是與魏男發生關係的那天，她因此把這件事情告訴魏男，希望魏男能負責；魏男同意去做親子鑑定，結果出爐確定小孩生父是魏男後，楊女便將自己的銀行帳戶及報告交給魏男，希望魏男能給些扶養小孩的費用。

2人原以為此事沒有其他人知道，但吳女去年6月間整理家中時，無意間翻到這份親子鑑定報告，母親是楊女，父親則是魏男，旁邊還夾著楊女的帳戶資料，這才驚覺丈夫外遇，氣得提告。

魏男、楊女見無法狡辯，只能向檢察官承認2016年間有一起去開房間，但確切日期已不記得；由於親子鑑定報告是通姦最有力的直接證據，檢察官遂依妨害婚姻起訴2人。

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