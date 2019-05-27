下面都你的味道！偷情鹹濕對話成鐵證 小三判賠28萬

2019-05-27 15:15

〔記者王定傳／新北報導〕鄭姓女子發現丈夫與陳姓小三偷情，2人除拍攝裸照外，還傳送：「下面都你的味道、想你」等曖昧鹹濕訊息，因而提訴向陳女求償，新北地院法官審理後認為，2人行為有逾越一般男女交往分際的不當交往及發生性行為，判陳女賠償28萬元，可上訴。

鄭女提訴指出，她與丈夫於2012年間結婚，但2014年間，她發現丈夫常徹夜未歸，且與陳女有親密對話，甚至共赴旅館，上臉書打卡，提告後，陳女堅稱不知丈夫已婚，檢方調查後也認為證據不足處分不起訴。

鄭女主張，陳女至少在此時知道丈夫已婚，仍於去年間，私下往來，互傳愛心貼圖及：「下面都你的味道」、「想你、我也是」等曖昧訊息，不僅如此，她還發現2人裸照，丈夫也坦言與陳女多次發生性行為，故求償80萬元。

對此，陳女反駁，她在2013年間，在熱炒店結識送麵老闆之子即鄭女丈夫，因聽信鄭夫所述，認為他已離婚，根本不知對方婚姻狀態還存在，且鄭夫還曾趁她熟睡時偷拍她全裸照片，去年間，鄭夫因細故竟把照片PO上聊天群組，被她控告妨害秘密罪。

至於LINE對話只是開玩笑，雖內容稍有曖昧不當，但不能證明2人在去年間仍有不正常親密交往關係。

不過，由於鄭夫在審理時證稱，2人在去年間仍有發生婚外情，且以每星期至少1次頻率發生性行為，陳女也知道他已婚，LINE訊息是2人前晚做完愛所說的對話，不是開玩笑。

不僅如此，陳女還被拍下上身赤裸平躺在床上把玩手機畫面，法官認為，若2人沒有相當親密關係，陳女又怎會讓他在其租屋處拍攝此等私密照片？加上LINE訊息為證，判定2人有不當交往及發生性行為，侵害鄭女配偶權。

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