超狠！恐怖中國大媽 衝入病房強壓女兒斷腿傷口為樂

2019-05-26 06:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超恐怖變態的中國大媽！

兩度離婚的中國籍林姓女子，在女兒出生後就不斷施虐，即使女兒跟著來台考上大學，她依舊不放過，動輒打罵，還監視隱私，導致女兒青春年華就罹患憂鬱症，去年遭母親毒打後聲請保護令獲准，林女先是衝到校園找女兒被送辦，事後女兒出車禍斷腿，她竟跑到病房強壓骨折處，不管女兒痛得死去活來，新竹檢方依違反保護令起訴林女。

陳姓女大生指控，母親林女20歲在中國結婚後生下她，不久就與生父離婚，後來母親改嫁來台，她也跟著母親在台定居，幾年前，母親又與台灣籍養父離婚。

陳女說，不知何故，或許是母親婚姻不順遂，從小母親就恨她，怎麼看都不順眼，動輒打罵，她就是在家暴陰影下長大的，去年4月她只是想到朋友家外宿，母親不信任，懷疑她交男友，整晚辱罵不停，她憤而衝回房間反鎖，沒想到母親竟拿鑰匙開門闖入，強行查看她手機通訊錄。

事後母親又暴怒將她毒打一頓，陳女說要報警，母親竟將她推出門外，她不從就遭毆打辱罵。

桃園地院法官調查認為，林女長期對女兒言語辱罵、限制行動、私自查看隱私、過度干預影響女兒生活，已讓陳女心生畏懼，罹患憂鬱症，因此核發通常保護令，命林女不得對女兒實施身體或精神上不法侵害，也不得騷擾、接觸、跟蹤、通訊，並應遠離女兒就讀大學至少50公尺。

沒想到去年7月林女接獲保護令後，竟明知故犯，衝到校園想找女兒理論，經校方緊急通知警方，全案依違反家暴令現行犯移送新竹院檢偵辦。

去年11月陳女車禍摔斷大腿，她只將此事告訴奶奶，沒想到母親林女獲知，直接衝進病房，在女兒還沒打石膏的大腿骨折處，用力按壓斷骨傷口，陳女痛得死去活來，尖叫要母親離開，但林女卻好像沒聽到似地，不肯離去，也不顧女兒的痛楚，院方醫護人員見狀趕緊報警，林女深怕又像上回被帶走送辦，才逃之夭夭。

事後林女被檢警通知到案，辯稱女兒車禍，做母親的到病房關心女兒病情，竟然違反保護令，她不認為有罪。

陳女則告訴檢警與社工，這輩子已經被母親糟蹋得夠慘了，她只希望從今以後媽媽永遠都不要再騷擾她，她也拜託社工與辦案人員絕對不要洩漏聯絡方式讓母親知曉，聯絡地址就是新竹市政府社會處，否則她的惡夢會做不完。最後新竹檢方依違反保護令罪嫌起訴林女。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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