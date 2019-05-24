曾任總統駕駛卻酒駕 憲指部士官長勒令退伍確定

2019-05-24 20:41

〔記者楊國文／台北報導〕都是酒駕惹的禍！曾任前總統馬英九駕駛、總統蔡英文3年前「五二○就職典禮」駕駛勤務的憲兵指揮部吳姓士官長，因同年8月在營外酒駕遭查獲被記大過一次，調職台中憲兵隊不久即被評定為「不適服現役」勒令退伍，吳男不服提起行政訴訟指出，他17年來表現優異，長時間擔任總統駕駛均表現優異，獲記功獎勵，其酒駕並非值勤時間，勒令退伍處分太過嚴厲；最高行政法院仍認定於法有據，今判吳敗訴，即勒令退伍確定。

吳姓士官長是憲兵學校士官長正規班結訓，受過軍事偵察等專業訓練，自2008年起即到憲指部服役，擔任總統府安全警衛、駕駛、先遣勤務等工作，擔任過前總統馬英九「中興專案」總統車隊先遣及警衛等任務、跨國先遣組警衛官等勤務。

不料，吳姓士官長在2016年8月間，竟騎機車酒駕遭警方查獲，測得酒測值0.25毫克，憲指部認為吳男明知酒駕違法竟知法犯法，將他記大過一次，隔月，將他調往台中憲兵隊，隔年2月評估吳為「不適服現役」，將他勒令退伍。

吳男不服指出，他任職17年多以來，無論執行前總統馬英九「中興專案」負責總統車隊各項先遣及警衛任務，或蔡文英總統3年前「五二○就職典禮」駕駛勤務，或支援總統警衛室執行外縣市座車安檢及駕駛勤務，均表現優異，記功無數，每年考績至少都是甲等以上或甲上，且酒駕事件後，他仍在參加拳術比賽獲得第二名成績，顯示酒駕對他的工作沒有任何影響，此外，他調職到台中憲兵隊後，因業務內容和擔任總統駕駛等勤務大相逕庭，均一段時間才能適應，將他評定為不適服現役，並將他勒退伍的處分太過嚴苛。

憲指部指出，吳擔任國家元首的駕駛，負責總統的行車安全，竟然酒駕觸法，而調職後被評定為「工作主導能力有待加強」，且尚有不假離營等紀錄，經由人評會決議認定為不適服現役，並非單由酒駕一事做出懲處認定，一切合法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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