過去5年逾百人酒駕 7人考績還獲甲 交通部：徹底檢討

2019-05-24 17:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕時代力量立委徐永明今痛批過去5年，有多達1001位軍公職人員酒駕，交通部有119人，當中還有7名人員考績仍列甲等。對此，交通部回應，同仁考績主要就是依照公務人員考績法處理，若同仁酒駕遭懲處後，依法就是可以功過相抵；但酒駕是不該犯的錯，若立委要修法交通部也是支持，希望達到嚇阻效果。交通部政務次長王國材，對於交通部同仁酒駕事情，將會進行徹底檢討。

交通部對同仁酒駕，有訂定較行政院更嚴格的懲處，交通部員工在上班期間被發現酒駕，吐氣酒精濃度達每公升0.01毫克，未滿0.15毫克時，交通部規定是記過1次；酒精濃度0.15毫克以上未滿0.25毫克，記過2次；0.25毫克以上未滿0.4毫克，記1大過；不依指示停車接受檢測或拒絕酒測，記過2次至1大過；酒駕肇事造成傷亡，得辦理1次記2大過專案考績免職，未造成傷亡視個案情節，予以記過2次至1大過；5年內有2次以上酒駕累犯違規，記過2次至記1大過等。

對於酒駕同仁考績仍列甲等，交通部則表示，依法在評考績的時候，若酒駕同仁平時工作表現優異，有記大功或很多功，依規定就是要功過相抵。因此，若立委最後有修法，刪除酒駕功過相抵，交通部立場是贊同，只要將相關規定定義清楚，相信可起到嚇阻作用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法