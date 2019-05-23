台南1女國中生驚傳墜樓 送醫不治

2019-05-23 15:12

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名年約13歲女國中生在今中午用餐時間，不知為何突從4樓教室墜落，校方趕緊通知救護車送醫搶救，但搶救近1小時後仍不治。

據了解，現場雖有目擊者看見女學生疑從4樓一躍而下，但並未留有遺書，女學生近日表現也正常，詳細案發原因仍待警方進一步調查。

校方表示，該名女學生在校品學兼優，很有責任心，擔任班上幹部更是盡心盡力，近日表現並無異狀，發生這樣的憾事，大家都感到相當意外，事發第一時間已通知家屬，目前也請警方及相關單位協助釐清原因。

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