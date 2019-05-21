黃國昌爆公務員遭廠商毆打 屏警：當時打119就醫卻拒偵辦

2019-05-21 13:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立委黃國昌今早在臉書爆料，指稱河川局公務員遭屏東廠商毆打成傷，質疑「第一線同仁認真執行職務，就因為不肯違法放水，竟然遭到廠商暴力毆打，簡直無法無天！」對此，屏東警方初步調查，發現打人的謝姓包商當天曾打119找救護車將自己及蔡姓工程司送醫，卻拒絕到場警方介入此傷害案件，目前正進一步偵辦謝姓承包商妨礙公務及傷害等罪嫌。

警方初步調查，16日中午謝姓包商確實有撥打119，但當時只要求協助叫救護車，警方到場詢問進一步協助時，對方堅持要自行處理，未透露受傷者有公務員身分，現場也沒看到蔡姓公務員，加上謝姓包商稱腳有受傷情況，警方認為是一般打架案件才未進一步偵辦。

黃國昌在臉書貼文，指接獲爆料「一早看到這個檢舉，老實說，我半信半疑，台灣已是法治國家，怎麼會有這麼誇張的事？沒想到，向水利署第七河川局求證，竟然是真的！也竟然還想河蟹私了！發生如此離譜的事，請問經濟部、警政署、法務部，到底在幹什麼？第一線同仁認真執行職務，就因為不肯違法放水，竟然遭到廠商暴力毆打，簡直無法無天！請法務部與警政署立即成立專案小組揪出不法份子、掃蕩黑金勢力並且徹查到底誰在背後撐腰！」

這段爆料，內容指第七河川局公務人員遭具有黑道背景之承包商毆打至住院，因公務人員不願意放水廠商違規，使該黑道背景之廠商挾怨報復，趁公務人員在工程現場執行任務時，廠商持球棒毆打至手骨碎裂、腦震盪。

據了解，這名謝姓承包商家住滿州，經常在地方上競標公共工程，行事雖較為草莽，但跟「黑道」兩字扯不上太大關係，但確有傳聞包商與這名公務員日前便有口角嫌隙。

恆春半島近年為解決東門溪水患問題，屏縣府及七河局著力甚深，從上中下游分段整治，防洪成效卓著，近年已不再出現逢水必淹問題。

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