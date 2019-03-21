3/21 威力彩 、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-03-21 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月21日）開獎的第108000023期威力彩、第108000069期雙贏彩與第108000069期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000023期威力彩中獎號碼為：「06、10、19、20、22、36，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共34注中獎，每注可得2萬元；伍獎共187注中獎，每注可得4000元；陸獎共1142注中獎，每注可得800元；柒獎共2186注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1776注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4869注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5554注中獎，每注可得100元。

第108000023期38樂合彩中獎號碼為「06、10、19、20、22、36」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合50注中獎，每注可得5750元；二合共1415注中獎，每注可得750元。

第108000069期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、08、09、13、14、15、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共248注中獎，每注可得500元；肆獎共2829注獲得，每注可獲得100元。

第108000069期今彩539中獎號碼為「21、22、28、29、31」，頭獎摃龜；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共6410注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6518注獲得，每注可獲得50元。

第108000069期39樂合彩中獎號碼為「21、22、28、29、31」，四合共21注中獎，每注可得21萬2500元；三合共410注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬331注中獎，每注可得1125元。

第108000069期3星彩中獎號碼為「634」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000069期4星彩中獎號碼為「1287」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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