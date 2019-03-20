3/20 今彩539頭獎開5注 彰化這家彩券行就開出3注！

2019-03-20 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月20日）開出的第108000068期今彩539，頭獎由彰化縣彰化市光復里和平路96號的金來發彩券行開出3注，台中市西屯區福林里玉門路60號1樓的鼎聖彩券行與彰化縣彰化市下廍里泰和路1段173號1樓的千旺彩券商行，各開出1注；第108000023期大福彩、及第108000068期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000023期大福彩中獎號碼為「04、10、19、23、27、31、40，特別號：34」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得25萬元；參獎共102注中獎，每注可得4000元；肆獎共1831注中獎，每注可得400元；普獎共1萬3032注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎8注中獎，每注可得10萬元。

第108000068期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、08、11、14、15、17、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共297注中獎，每注可得500元；肆獎共3110注中獎，每注可得100元。

第108000068期今彩539中獎號碼為「01、07、19、24、32」，頭獎開出5注，每注可得480萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共6167注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8881注中獎，每注可得50元。

第108000068期39樂合彩中獎號碼為「01、07、19、24、32」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6713注中獎，每注可得1125元。

第108000068期3星彩中獎號碼為「730」，正彩共36注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000068期4星彩中獎號碼為「7164」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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