5年請領418次！詐領助教費50萬 新北聯醫約僱專員遭訴

2019-03-21 17:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲盧姓男子任職新北市聯合醫院三重院區時，明知自己僅負責計畫經費核銷等行政事務，卻把自己填寫成「助教」身分，再請領上課補助款，5年共請領50萬元7200元，新北地檢署今依偽造文書、詐欺取財罪嫌將他起訴，案發後，盧男已離職。

起訴指出，2012年6月起，盧男擔任新北市聯合醫院三重院區約聘僱初級專員，負責公共衛生等計畫的核銷、成果彙整等行政事務，盧男卻利用職務之便，於2012年至2017年間，醫院舉辦「新北市精神病患社區觀懷照顧」、「網路成癮衛教講習」及「毒品危害事件裁罰講習」等公共衛生計畫課程時，明知自己並非邀請前來講課的助教，卻不實填寫請領418次的助教費，蓋上自己及經單位主管授權使用的職章後，再交給不知情會計人員請領款項，2012年5月至2017年12月共詐領50萬7200元，後醫院內部稽查發現，盧男去年7月向廉政署自首。

庭訊時，盧男坦承犯行，檢方認為他在偵查機關尚未發現自首，符合自首要件，並將不法所得全數歸還醫院，且每次犯罪所得非鉅，建請法院減輕量刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/