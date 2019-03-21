5年請領418次！詐領助教費50萬 新北聯醫約僱專員遭訴

2019-03-21 17:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲盧姓男子任職新北市聯合醫院三重院區時，明知自己僅負責計畫經費核銷等行政事務，卻把自己填寫成「助教」身分，再請領上課補助款，5年共請領50萬元7200元，新北地檢署今依偽造文書、詐欺取財罪嫌將他起訴，案發後，盧男已離職。

起訴指出，2012年6月起，盧男擔任新北市聯合醫院三重院區約聘僱初級專員，負責公共衛生等計畫的核銷、成果彙整等行政事務，盧男卻利用職務之便，於2012年至2017年間，醫院舉辦「新北市精神病患社區觀懷照顧」、「網路成癮衛教講習」及「毒品危害事件裁罰講習」等公共衛生計畫課程時，明知自己並非邀請前來講課的助教，卻不實填寫請領418次的助教費，蓋上自己及經單位主管授權使用的職章後，再交給不知情會計人員請領款項，2012年5月至2017年12月共詐領50萬7200元，後醫院內部稽查發現，盧男去年7月向廉政署自首。

庭訊時，盧男坦承犯行，檢方認為他在偵查機關尚未發現自首，符合自首要件，並將不法所得全數歸還醫院，且每次犯罪所得非鉅，建請法院減輕量刑。

  • 新北地檢署依詐欺等罪起訴詐領助教費的新北市聯合醫院三重院區盧姓約聘僱員工。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署依詐欺等罪起訴詐領助教費的新北市聯合醫院三重院區盧姓約聘僱員工。（記者陳慰慈攝）

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