員林空地火警 警消到場驚見焦屍

2019-03-20 18:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市大饒路旁一處空地下午傳出一場火警，消防隊獲報到場，不見火勢卻驚見一具焦黑的男性屍體，屍體仰躺已明顯碳化，現場留有打火機跟寶特瓶，警方從一旁機車內找到一封署名林姓男子的遺書，警方已通知家屬確認死者身分，進一步釐清案情。

警方說，今天下午3點19分獲報，大饒路341巷一處空地傳出有人自焚，到場後發現一具身上正在冒煙的男子，撲滅火勢後男子已無生命跡象，初步調查，從事故現場旁機車內留有65歲林姓男子的一封遺書，內容寫著中風真難過、失業、長期沒錢過生活、朋友越來越少等，也哀嘆過去不夠節省，如今沒錢可用為時已晚。

事故現場旁工廠業者說，事發時不知工廠後方傳出火勢，是有路人經過，向他們說後方空地疑似有人自焚，嚇得趕快報警，事後也去買紙錢焚燒。

員林警方說，查看時屍體已明顯碳化，且周圍有燃燒痕跡，在現場有找到打火機和油桶，但仍無法確定為自焚或意外，已通知家屬到場確認死者身分，進一步釐清案發經過。

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