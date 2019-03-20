刑警恐嚇前女友、找黑衣人踹她門 判拘60天定讞

2019-03-20 19:28

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕警察風紀又出包！曾因處理夫妻糾紛而因公負傷，獲警政署公開慰問的北市警中山分局偵查隊前偵查佐陳慶安，不滿王姓前女友另結新歡，竟接連傳送多則揚言要砍情敵的訊息擷圖給王女，還找一群黑衣人到王女住處砸破家門；台北地院一審依恐嚇、毀損罪將陳男判處拘役60天，檢察官認為判太輕而上訴，北院二審合議庭考量陳男已當庭向王女鞠躬道歉並賠償25萬元，已具悔意，駁回上訴確定。

據指出，32歲陳慶安前年11月曾在分局值班處理夫妻糾紛時，為了阻止惱怒失控的男方歐妻，而遭對方與陪同男友人攻擊，手腳多處掛彩，警政署長事後指派駐區督察親赴分局慰問他和另一員警。

判決指出，陳員前年10月與王姓女友分手，去年4月5日得知她另結新歡，竟心生不滿，當天屢用臉書私訊，傳送他與王姓中山聯盟成員的微信對話擷圖給王女：「跟我說那個混帳混哪的、我要砍他、敢瞪我、我要他哭著求我」等語句，揚言要砍她的新男友，使王女飽受驚嚇。

同日下午，陳男竟又率7、8名壯漢黑衣人到王女住處，王女不敢開門，王女的林姓男友先把內門栓住才開門查看，陳員卻完全忘了自己的警察身分，發力狠踹大門，把門鍊踢壞，再用滅火器砸門，導致大門鎖頭鬆脫、門框與門板破損，王女報警，警察到場才知道動手的人竟是警察同仁。

台北地檢署偵查時考量陳男認罪，依恐嚇、毀損等罪起訴，並聲請簡易判決。北院一審審酌陳男不思以和平、理性方式化解感情糾葛，任憑一己衝動，傳送具恐嚇意味的文字及截圖恫嚇被害人，使被害人心生畏懼，還踹門毀損，陳男雖願以20萬元和解，但仍未獲王女諒解，2罪合併判拘役60天，未宣告緩刑。

檢察官認為陳員是警務人員，身為人民保母竟帶頭毀損、恐嚇，惡性不輕且未和解，一審量刑過輕，提出上訴。

北院二審審理時，陳員當庭向王女鞠躬道歉，將和解金提高至25萬元，當庭先付5萬元，合議庭認定陳員並非毫無悔意，有意贖罪，因此駁回上訴，維持原判確定。陳員事後已被調往士林分局擔任派出所制服員警。

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