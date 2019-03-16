美女人妻外遇踩到雷 竟要憨厚警察夫向同事報案提告

2019-03-16 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名年近40歲、外型亮麗的朱姓人妻原本與憨厚的警察老公結婚生子，不料婚後卻移情別戀愛上別的男人，不僅將家中積蓄600多萬借給對方投資，還要求老公離婚。事後她發現小王另有女友，竟要前夫向同事報案，對自己與小王提告妨害家庭，相當荒謬。

《蘋果日報》報導，朱女前年7月認識張姓男子，決定拋棄警察老公與張男遠走高飛，還將家中積蓄600多萬借給張男投資，警察老公則放手成全愛妻，簽字離婚。沒想到朱女夢想破滅，因張男竟有一個交往20多年的女友。

報導指出，朱女知道實情後氣炸，要求前夫跟她一起，前往前夫好友任職的派出所報案，控告她跟張男有姦情，這種詭異要求前夫居然也答應了，朱女另控告張男詐欺。報導指出，檢方傳朱女的前夫到案，結果他沒有任何意見，並想要撤銷對前妻的告訴，檢方對朱女與張男做出不起訴處分。至於詐欺部分，檢方認為屬民事糾紛，一併不起訴。

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