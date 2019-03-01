妹仔「告白警察」問哥哥們都玩什麼交友軟體？ 答案笑到廢

2019-03-01 21:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有5萬多名網友追蹤的「告白警察」臉書粉絲團」，最近PO出自稱「妹仔」的短文，內容提問警察哥哥們都玩什麼交友軟體？鴿子們熱烈留言，有人懷疑這釣魚文，但更多人認真地列舉警察使用的軟體，像警政智識聯網、失蹤人口查詢系統，還有人說在上面認識很多人，五花八門的留言，有警察笑說：「妹仔不太適合透過軟體認識警察！」

「告白警察」臉書粉絲團昨日以代號16176幫一名投稿網友PO文，投稿者自稱「妹仔」，告白的內容其實是詢問「警察哥哥們玩什麼交友軟體」，PO文才一天有就有150多則留言，有人說，「妹仔你喝醉了！」也有人認為這是釣魚文，要把警察釣出來。

不過，回應的警察更多，有人說，「我們用M-Police」、「警政知識聯網」，還有人列舉「車籍查詢系統、失蹤人口查詢系統、e化報案受理平台…，看你想要我們用哪個平台認識你」，還有人回應，「自從用了勤區查察軟體，認識了很多記事一、記事二」，有多名網友回應，「笑到廢」、「快笑死了！」

南投縣的警察有不少人分享這則貼文，還將有趣的回應截圖LINE給群組的朋友共賞，有人笑說：「警察常上的這些軟體，都不適合這個妹仔！」

南投縣的警察有不少人分享這則貼文，還截圖其中有趣的回應，LINE給群組的朋友共賞，有人笑說：「警察常上的這些軟體，都不適合這個妹仔！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/