擾民？！ 無故被攔檢還要被查車牌？ 警：依法執勤

2019-03-19 00:23

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣沿海鄉鎮最近傳出有員警頻繁在鄉間小路巡邏，並追趕機車騎士要求停下盤查，日前有農民要回田間除無故被攔檢，當員警發現他沒有酒味後，還又加碼查車牌卻也沒有違法事由，且有多位民眾認為自己無故遭攔，批評警方擾民並投訴媒體，對此，東港警方則力挺稱此為依法執勤，但會要求員警攔檢前務必要說明清楚盤查原由避免誤會。

下廍里前里長蘇順利日前下午騎機車要返回田內工作，早上臉就已被曬紅，他原本見員警單騎錯身而過，並不以為意，但該員警疑似見他臉有酒容，迴轉追了700公尺攔停並盤查，由於蘇順利根本沒有喝酒也戴著安全帽，在前往工作途中被莫名攔在路旁，且最後被查車牌也沒有發現任何違法情事，加上鄰居、朋友數度反映有類似情事，引來居民批評警方擾民。

蘇順利說，最近不知何故，一直有隔壁鄉鎮的員警固定來盤查，連在地的員警都沒有這麼勤勞，且查車牌的動作感覺極具針對性；另名一連被同1個員警盤查3次的黃姓男子皆未酒後上路，卻因臉紅莫名被攔也是引來怒氣，他說，他曾1個下午看到該名外鄉派出所的員警來回下廍4、5趟，若警方攔停標準只是莊榢人被太陽曬得臉紅，有點過頭。

對此，東港警方則是力挺自家人，認為現在防治酒駕本來就是勤務的重中之重，若是巡邏見駕駛人面有酒容，本應依法執勤防治酒駕。至於跨鄉執勤，現行並無特別規定不可，且防治酒駕人人有責，但確實派出所應以本轄區為最優先。

警方表示，依法警方可對判斷易生危害的交通工具得予攔停，並查證車牌等特徵，但與本案情境類似的案件，執勤攔停時理應說明清楚原由，以免造成不必要的誤會及誤解，查證措施的拿捏，也會再與員警溝通。

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