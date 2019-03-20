女被查獲近1.5公斤安毒 竟辯是入獄同居人所有

2019-03-20 16:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭警方再度執行毒品搜索行動，於高姓女子家中，搜出約1.5公斤的安非他命、吸食器及磅秤等物，高女被逮後，竟辯稱毒品是正在入獄服刑的男性同居人所有，警方指出，高女持有的毒品價值約500多萬元，全案仍依照違反毒品危害防治條例送辦。

年約30歲的高姓女子，有毒品前科，警方接獲情資，懷疑高女涉嫌於家中販毒，向法院申請搜索票後，昨日趁高女返家之際，上前攔查，於高女的住處，查扣安非他命15包，重約1.5公斤、吸食器、電子磅秤及分裝袋等。

警方還於高女家中，發現監視系統，懷疑高女透過系統掩護犯行，不過，高女被逮後辯稱，毒品非她所有，是同居人的，她根本不知道家中有這批毒品；但據查，高女的同居人現也因涉及毒品案，入獄服刑中。

警方指出，本案因查扣毒品數量龐大，市值約500多萬元左右，為確認證物是否皆為毒品，警方也首度出動手持式拉曼分析儀，該工具可鑑別藥毒種類達3000多種，1分鐘內即可獲得結果，成功幫警方迅速確認高女犯行，全案依違反毒品危害防治條例送辦。

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