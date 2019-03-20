異國戀情碰上逾期停留 父親欄位空白現轉機

2019-03-20 14:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕移民署推出「安家專案」，讓異國戀情的「地下婚姻」能攤在陽光下。移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊於108年3月11日受理一名逾期留台越南籍留學生的到案申請，專勤隊人員關切其在台逾期的原由時，該男無奈表示，他於2008年6月申請入境台讀書，因家境困苦須半工半讀，後來無法繼續支付學費就學，導致逾期留台。

逾期留台期間，這名越南人認識了台籍現任女友，兩人交往6、7年後生下一男一女，孩子已從母方取得中華民國的國籍，卻因越籍男有逾期停留的身分，讓小孩戶籍的父親欄位一直空白，無法寫上爸爸的名字，無法給多年伴侶及孩子正常完整的家庭，成了全家人心頭上最大遺憾，而且每天處於被查獲遭遺返的恐懼中。

移民署推「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，也就是安家專案後，讓越籍男人生出現一道曙光，決定至雲林縣專勤隊自行到案，並將於近日自行離台返回越南與其女友辦理結婚，後續移民署也將提供協助，讓他可以縮短管制來台時間，儘快來台與妻小團聚。

雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，安家專案採取「寬嚴並濟」的策略，專案期間自行到案者，可免予收容、繳納最低罰鍰及縮減來台管制期；但專案於108年6月底結束後，將提高逾期罰鍰，並延長禁止入台年限。希望該專案提供外籍逾期人士一條儘快返國與家人團聚的路，也減少在台逾期人數。

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