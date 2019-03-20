不滿結束「主奴契約」 同性伴侶恐嚇誹謗「主人」判拘役

2019-03-20 14:08

〔記者王定傳／新北報導〕鄭姓男子因不滿黃姓男同性伴侶，自行結束「主奴契約」，傳訊威脅要媒體爆料，甚至跑到黃男臉書PO文指控黃男：「是到處討免錢毒品，還不節制的爛毒蟲」等；新北地院審理後依恐嚇危害安全及加重誹謗罪，判鄭男拘役70日，得易科罰金7萬元，可上訴。

檢警調查，鄭、黃2男曾締結「主奴契約」，鄭男為奴、黃男為主，但鄭男因不滿黃男逕自結束關係，心生不滿。

去年4月間，他先傳訊恫稱：「跟你父母聊你的為人」、「你解除主奴關係，我會將你過去種種坦承不公，以免你危害更多新手奴」、「你必須親自跪下磕頭認錯，我也會找BDSM圈一些主奴到場觀禮，錄影存證在我xtube帳號」，並要脅向媒體爆料。

不僅如此，鄭男還跑到黃男臉書上PO文指控黃男：「被抓包用毒又四處約砲」、「要求在調教時共用安非他命」、「染過梅毒」、「到處討免錢毒品還不節制的爛毒蟲」等。

黃男氣憤提告，鄭男在偵查時坦承傳訊、PO文，辯稱沒有犯意，檢方不採信，將他起訴，並聲請簡易判決處刑；法院審理後依恐嚇危害安全及加重誹謗罪判拘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/