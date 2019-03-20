毒品暢貨中心藏身農中央！ 苗警扮農夫搗破

2019-03-20 12:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲何姓男子，在苗栗市偏郊承租一間鐵皮廠房，做為「毒品暢貨中心」，因廠房周邊為空曠農地，警方於偵查期間，為避免行動曝光，還扮成農夫蒐證，才順利一舉搗破，當場查獲各式K他命、安非他命等毒品咖啡包369包，共重超過3千公克。經警訊後，何男等人坦承販毒，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察局刑事警察大隊表示，員警於去年底偵辦毒品案時，獲悉苗栗地區有大型毒品倉庫情資，經陳報警察局長林國清後，指示刑大大隊長陳榮標，規劃成立專案小組，並與刑事警察局偵查第三大隊合作，報請苗栗地檢指揮偵辦。

刑大副大隊長陳健民說，因該毒品倉庫位處苗栗市偏郊一處空曠農田間，且僅有一條通路進出，員警為了避免行動曝光，於偵查期間，穿雨衣、雨鞋、戴斗笠喬裝成農夫進行蒐證、跟監。

經過約2個月的偵查， 員警發現，該鐵皮倉庫出入車輛、人員複雜，查證相關進出人員也多有毒品刑案紀錄，推斷該址確實有從事毒品犯罪行為，宛如「毒品暢貨中心」，經報請苗栗地檢向苗栗地方法院聲請搜索票獲准後，於18日動手逮人。

警方攻堅入內時，還有人在廠內開毒趴，查獲各式毒品咖啡包369包，共3283公克餘及販毒所得新臺幣14萬3700元，7人就逮；經調查釐清，該倉庫由何男負責管理，19歲陳姓男子、18歲劉姓男子負責送貨，另4人則為前往吸食毒品者。

陳健民指出，該集團成員行事風格高調，出入、送「貨」均以高級雙B名車代步；另為規避檢警查緝，也經常變更毒品倉庫的位置，也招募涉世未深之未成年少年，充當跑腿、送貨小弟。

警方查獲毒品中，有目前「流行」的「彩虹小惡魔」、「凱蒂貓」及水果口味混合型毒品，其毒品成分多種，大多由第三級毒品卡西酮類、愷他命類、第二級毒品安非他命類等，按不同比例混合製成，售價從每小包數佰元，到數千元不等，就警方查扣資料分析，該集團每日獲利近10萬元，危害治安甚鉅；警方呼籲年輕朋友與民眾小心，切勿接觸、使用這些毒品。

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