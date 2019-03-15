行動餐車販毒很安全？ 警犬一聞就露餡

2019-03-15 13:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日警分局日前從網路上查獲一名毒犯利用行動餐車販賣毒品，埋伏多日，趁嫌犯前往送毒途中上前盤查，一開始嫌犯否認，經警犬嗅出嫌犯身上確藏有毒品，乖乖就逮。

警方當場在36歲林姓犯嫌身上查獲3包安非他命毒品（毛重3.0公克）及販毒所得3萬6千元，並於其住處起獲安非他命1包（毛重0.6公克）、毒品分裝袋、手機1台等相關證物，全案移送偵辦，並經台中地方法院收押在案。

警方調查發現，36歲的林姓毒販去年12月開始在網路上以自己的照片打廣告販毒，運送毒品怕被警方查獲，都採」行動餐車」方式販毒，來逃避警方查緝。。

日前得知林嫌販毒行蹤，警方埋伏等候守株待兔，趁林嫌前往送毒途中上前盤查，警犬嗅一嗅即在林嫌面前坐下，表示林嫌身上藏有毒品，林嫌見事跡敗露，只好乖乖就逮。

林嫌向警方表示，毒品藉由行動餐車方式交易毒品，即買家上車後，毒品在車上交易，交易完成後才讓買家下車，運毒車立即駛離，以為行動餐車來運送應該是很安全，還是被訓練有素的警犬循線來查獲。

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