連褲子都來不及穿！警破門而入 藥頭傻眼被逮

2019-02-19 11:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內警分局去年9月偵辦一起毒品案，向上溯源經多方秘密蒐證，發現以黃嫌為首的販毒集團落腳處，暗中調集50多名警力展開搜索行動，一舉逮獲藥頭、藥腳21人，當場查扣90多克海洛因、安非他命毒品，瓦解該販毒集團。

警方今表示，當得知55歲黃姓主嫌就藏匿在湖內區東方路某民宅，日前趁凌晨時分破門而入時，睡夢中的黃嫌還誤以為有訪客，向敲門警察問道：「什麼人？｣怎知下一秒大門就被衝破，大批警力就站在他面前，黃嫌情急之下連褲子都來不及穿，只能乖乖就逮。

警方仔細搜索現場後，當場查獲已分裝毒品海洛因33包（重60.6克）、安非他命12包（重29.35克）、電子磅秤4台、販毒所得現金58萬6500元、販毒聯絡用手機8具、平板電腦1台等證物，而分組單位也陸續帶回販毒共犯楊嫌（36歲）、吳嫌（44歲）、李嫌（51歲）、林嫌（55歲）等4人與藥腳林嫌等17人返隊偵辦，詢問後，眾藥腳均坦承向販毒集團以每小包500元至1000元不等購毒吸食。

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