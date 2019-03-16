賣「喪屍藥」險害少年喪命 毒販自認「可憫恕」遭法官打臉

2019-03-16 18:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子謝宥宏在2017年間，以800元賣兩顆俗稱「喪屍藥」的藥丸，給去KTV喝酒歡唱的楊姓、梁姓少年助興，不料，梁姓少年吃下藥丸卻中毒，昏迷差點喪命，警方追查到謝男販毒，謝男卻宣稱藥丸是「無償轉讓」，他沒有販毒，一審依毒品危害防制條例判刑7年6月，他上訴二審並指自己是第一次轉讓毒品，應以「顯可憫恕」減刑，法官反駁說，販毒戕害他人健康又危害社會，豈有值得同情之處，維持7年6月徒刑，可再上訴。

判決書指出，高中畢業從事美髮、火鍋工作的謝男，在網路上化名「玩命關頭8」，2017年6月30日，楊姓少年與梁姓少年到苗栗縣一間KTV歡唱，楊姓少年以800元，向謝男購得兩顆藥丸，雙方於KTV前交貨，梁姓少年吃下楊男轉交的其中1顆藥丸，出現昏迷等急性中毒症狀，送到中國醫藥大學附設醫院才撿回一命。

警方獲報採集梁姓少年的尿液，呈甲基甲基卡西酮陽性反應，這是一種合成卡西酮類藥物，俗稱「喵喵」或「喪屍藥」、「殭屍藥」，於1929年問世，2007年盛行於以色列等國家，台灣於2010年發現濫用個案，1名17歲少女暴斃，於2010年列為三級毒品。

警方追到謝男身上，他否認販毒，僅承認無償轉送給楊姓少年，楊姓少年卻作證說，他與梁姓少年各出資400元，由他向謝男買藥丸，梁姓少年也作證說，兩人合資購毒，他交給楊姓少年400元，楊姓少年並沒說藥丸是免費的。

販賣三級毒品可判處7年以上徒刑，苗栗地院不採信謝男「免費」之說，依販賣三級毒品罪判處徒刑7年6月，謝男上訴二審，仍堅稱是「無償轉讓」而非販毒，他還強調，他第一次免費提供毒品，符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，聲明給他減刑，台中高分院卻認為，謝男始終否認販毒，另外，販毒又是戕害他人健康、危害社會的罪行，謝男販毒豈有值得同情憫恕之處？維持一審原判，可再上訴。

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