一夜致富！11/16 今彩539頭獎開1注 800萬獎落台中

第113000276期今彩539頭獎開出1注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/11/16 22:13

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月16日）開獎的第113000276期今彩539頭獎開出1注，由台中市北屯區同榮路163號1樓「鑫同榮彩券行」開出，可得800萬元。

第113000276期今彩539中獎號碼為「04、24、29、33、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共6643注中獎，每注可得300元；肆獎共74418注中獎，每注可得50元。

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第113000276期39樂合彩中獎號碼為「04、24、29、33、37」，四合共15注中獎，每注可得21萬2500元；三合共241注中獎，每注可得1萬1250元；二合共11151注中獎，每注可得1125元。

第113000276期3星彩中獎號碼為「430」，壹獎共90注中獎，每注可得5000元。

第113000276期4星彩中獎號碼為「7941」，壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39六合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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