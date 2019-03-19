治警察酒駕下猛藥 基層反映連坐太嚴苛

2019-03-19 21:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對員警酒駕頻傳，警政署長陳家欽今天責令重新檢討修正「警察人員駕車安全考核實施要點」，提示再加懲戒強度，未來不分勤務中或勤餘，只要酒駕或拒測，一律記大過處分，若屬再犯便依公務人員考績法第12條「破壞紀律，情節重大」規定免職處分，高雄市警局基層普遍支持，都希望不要讓劣幣驅逐良幣。

不過，對於酒駕連坐拔主管官職，不少基層員警卻難以接受，畢竟警察勤餘酒駕，連親住一起的親密家人都勸阻不了，有些酒駕官警又住工作地點外的縣市，甚至有躁鬱症狀或病史，把部屬在休假期間酒駕責任，以督導不週為由分攤給主管，祭出連坐記過、拔官，引發基層官警議論。

據了解，警政署長期以來嚴格禁止員警酒駕，6年前更祭出酒駕者考績打丙，勤中酒駕撤換主管，拒絕酒測的員警，也一律記大過，連坐重懲同飲員警等手段，藉此約束、減少警界的害群之馬，5年前警政署還拉高連坐懲處層級辦法，下令同單位1個月內有2名以上員警酒駕被查獲，分局長層級主官要下台負責，不料，仍然無法遏止員警酒駕，警政署決定再下猛藥。

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