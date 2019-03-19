妻跟男生摟腰挽手 夫象徵性求償1000元獲准

2019-03-19 14:15

〔記者王定傳／新北報導〕李姓人妻與不明男子有摟腰挽手、雙手環抱等親密動作，李夫發現照片後願意相信妻子不會再重蹈覆轍，象徵性求償1000元，李女則說她本身個性較大而化之、不拘小節，自然會跟朋友近身合照留；新北地院法官不認同，認為李女所為逾越男女正常往來情誼，判賠1000元。

李夫提訴指，他與妻子結婚26年，育有1子1女，2016年間，他發現妻子與一名男子交往曖昧，且有相互倚靠、勾手臂、摟腰、環抱等動作；他考量2人原本婚姻家庭感情緊密融洽，自認此生忠於婚姻及家庭，願意相信不會再重蹈覆轍，象徵性求償1000元。

李女反駁，她因長年在中國工作，離鄉背井、隻身在外工作本屬不易，又擔任主管幹部，當然有可能接觸到同性或異性客戶、同事，有時為洽談業務或與同事維持友善情誼，本無須區分男女而刻意疏離，加上她本身個性較大而化之、不拘小節，有時入境隨俗，若有朋友間近身合照留念情形，亦屬自然，但她尚懂潔身自愛，從未與他人有任何逾越分際行為。

法官認為，李女既知本身已婚，與異性友人相處本應注意分際，但從照片看出，她與同一成年男子單獨合照，2人不僅貼身倚靠，李女對該男子摟腰挽手，該名男子也有摟李女的腰、雙手環抱等親密舉動，判定李女與異性成年友人有不當往來情事，侵害李夫配偶權，判賠1000元，可上訴。

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